Инвестор международного аэропорта Кишинева российский бизнесмен Андрей Гончаренко решил продать компанию Komaksavia Airport Invest Ltd, которая владеет 95% акций Avia Invest, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева. Об этом он сообщил 19 февраля на странице аэропорта Кишинева в Facebook.
Свое решение Гончаренко объяснил намерением молдавских властей объединить госкомпании Moldaeroservice, «Международный аэропорт Кишинева» и «Международный аэропорт Мэркулешты» в акционерное общество «Аропорты Молдовы», передает Noi.md со ссылкой на newsmaker.md.
«Я стал акционером концессионера Кишиневского аэропорта, чтобы обеспечить успешное функционирование и развитие этого важного для Молдовы актива. Однако в свете планов властей создать общенациональную компанию „Аэропорты Молдовы“ такие намерения утратили актуальность. До момента продажи доли будут выполняться все имеющиеся обязательства перед властями и народом Молдовы. Готов инвестировать средства в другие перспективные проекты Молдовы», — отметил Гончаренко.
Напомним, что 17 февраля Агентство госсобственности предложило реорганизовать Moldaeroservice и «Международный аэропорт Кишинева» и объединить путем поглощения с «Международным аэропортом Маркулешт». Ведомство отметило, что в результате реорганизации активы Международного аэропорта Маркулешт увеличатся примерно на 400 млн леев, а общие и административные расходы Moldaeroservice и «Международного аэропорта Кишинева» снизятся примерно на 4 млн леев.
Проект предполагает, что после завершения слияния «Международный аэропорт Маркулешт» из госпредприятия реорганизуют в акционерное общество «Аэропорты Молдовы». Noi.md