Банки Молдовы сообщили, что с 14 февраля 2020 года все платежи приднестровских компаний с их счетов в приднестровских банках не будут приниматься. Об этом сообщил первый заместитель председателя Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Алексей Мельник.
По его словам, экономические агенты ПМР в настоящее время не могут произвести оплату за товары и услуги молдавским резидентам, сообщает novostipmr.com.
Такая ситуация зафиксирована впервые за 30 лет взаимодействия между банковскими системами Приднестровья и Молдовы, констатировал зампред ПРБ. До настоящего времени проблем с расчётами не возникало. При этом все операции проводились в валюте РМ – молдавских леях.
«С конца января 2020 года мы зафиксировали 9 возвратов денежных средств нашим предприятиям. Это и промышленные предприятия, и торговые предприятия. По большому счёту осуществлялись традиционные операции, проходили оплаты за товары и услуги вплоть до оплаты периодических изданий в Молдову… Более того, 5 платежей были возвращены трём крупным промышленным предприятиям Приднестровья, которые пытались пополнить свои же банковские счета, открытые в республике Молдова», - сообщил Мельник.
Молдова объясняет ситуацию усложнившимися процедурами по борьбе с отмыванием денег. Мельник называет это абсурдом. Тема обсуждается уже полтора года, и деятельность приднестровских предприятий абсолютно прозрачна.
«Нашим предприятиям неоднократно предлагались варианты или принципы работы, на основании которых молдавские банки готовы проводить платежи. Наши предприятия подстраивались под эти принципы: предоставляли определённую информацию, предоставляли данные для соблюдения всех процедур, связанных с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путём. Вся эта работа проводилась в постоянном режиме, более того, все платежи за эти 8 месяцев проходили. Молдавские партнёры, молдавские банки обладают всей информацией о плательщике, о бенефициарах. Информация, необходимая для подтверждения сделки, предоставлялась, и не один раз», - отмечает Мельник.
По итогам 2019 года торговый оборот между Приднестровьем и Молдовой составляет 369 млн долларов. Из них экспорт - 255 млн долларов, импорт – порядка 120 млн долларов. Положительное сальдо торгового баланса в пользу Приднестровья – 135 млн долларов. Экспортируют в Молдову 282 предприятия. На торговле с Молдовой тесно завязаны главные предприятия Приднестровья – ММЗ и МГРЭС.
«Вынуждены констатировать, что, несмотря на все усилия международных экспертов, международных посредников и партнёров, к сожалению, Приднестровье в очередной раз сталкивается с определёнными трудностями во взаимодействии с молдавскими банками», - отмечает Мельник.
По мнению зампреда ПРБ, Молдова использует финансовые инструменты в угоду политическим целям.
Напомним: летом прошлого года Молдова заблокировала ряду приднестровских предприятий возможность открывать счета в банках РМ. Затем возникли проблемы с конвертацией валюты. Сегодня добавился запрет на осуществление платежей.