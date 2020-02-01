Судебные исполнители будут иметь право на дополнительное материальное вознаграждение в виде 3% от взысканной суммы или стоимости имущества. Законопроект, предложенный депутатами Верховного Совета Галиной Антюфеевой, Олегом Петриком, Виталием Калиным и Григорием Дьяченко, принят сегодня на пленарном заседании во втором окончательном чтении. Документ направлен на подпись главе государства.
Сумма доплаты не должна превышать 30 РУ МЗП (порядка 450 рублей). Вознаграждение будет предусмотрено из средств исполнительского сбора, который составляет 5% от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника.
По мнению депутатов, внесение соответствующих поправок будет стимулировать судебных исполнителей к своевременному и качественному выполнению работы.
«Подобная практика действовала с 2014 по 2016 годы и показала хорошие результаты. Сегодня мы законодательно закрепили норму, позволяющую материально стимулировать добросовестных судебных исполнителей. Изменения также положительно скажутся на возвращении взыскателям сумм, которые им причитаются по исполнительным документам. В Госслужбе судебных исполнителей наблюдается текучесть кадров. У судебных исполнителей огромный объем работы – порядка 2,5 тысячи исполнительных производств в год», – отметила глава комитета по законодательству, вице-спикер парламента Галина Антюфеева, передает пресс-служба ВС ПМР.
Право на доплату будут иметь те, кто в срок исполнил исполнительные документы. Он составляет два месяца. Вознаграждение будет выплачиваться уже в этом году.