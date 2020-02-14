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Почта из Китая может быть заразна — коронавирусы живут без носителя 9 дней

Почта из Китая может быть заразна — коронавирусы живут без носителя 9 дней

Вирусологи из двух научных центров Германии заявили о том, что китайский коронавирус SARS-CoV-2 может жить на зараженных поверхностях различных предметов до 9 дней в благоприятной среде и до 5 дней в обычной. Если они правы, то любые товары из Китая, которых касались заболевшие, в том числе сотрудники различных фабрик и почтовых служб, могут нести на себе частицы живого вируса, если их доставка занимает не более 9 дней.

Вспышка китайского коронавируса SARS-CoV-2 продолжается уже третий месяц, а число заболевших перевалило за 65 000 человек. Тем не менее, о поведении вируса все еще известно немногое. В попытке лучше понять его природу и свойства исследователи обращаются к его родственникам — например, возбудителям атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома, передает hightech.plus.

Изучив всю доступную литературу о коронавирусах человека и животных, исследователи из Университетской больницы Грайфсвальда и Университета Лейбница в Ганновере пришли к выводу, что представители этой группы могут выживать в обычных условиях от четырех до пяти дней на таких поверхностях, как алюминий, дерево, бумага, пластик и стекло.
Если SARS-CoV-2 похож на сородичей, то для него будут характерны те же особенности.

Чем ниже температура и выше влажность, тем дольше выживет коронавирус вне хозяина, отмечает Science Alert. Максимальный период выживания вне носителя для коронавирусов человека — девять дней, а для коронавирусов животных — двадцать восемь дней.

Для сравнения, чтобы понимать, насколько коронавирус заразен вне носителя, — вирус кори выдерживает за пределами организма человека всего два часа.

Исследователи подчеркивают, что у них не было возможности исследовать живой вирус. Во многих лабораториях еще идет процесс его выделения, причем только в странах, где есть заболевшие. Сам Китай не передает его образцы. Исследователи подчеркивают, что результаты их работы первоначально были предназначены для будущего учебника, но в сложившихся обстоятельствах авторы сочли, что лучше всего публиковать свои выводы сейчас, чтобы предупредить возможное распространение вируса через зараженные предметы. Они убеждены, что полученные результаты применимы к вирусу SARS-CoV-2.

«Нами были проанализированы различные коронавирусы, и все результаты были схожими», — объясняет вирусолог Эйке Штейнманн из Университета Лейбница в Ганновере.

Пока неясно, может ли человек заразиться SARS-CoV-2, дотронувшись до загрязненной им поверхности, а затем коснувшись собственного лица. Тем не менее, осторожность не будет лишней, полагают эксперты. Они призывают сотрудников больниц чаще мыть руки и тщательно дезинфицировать все открытые поверхности с помощью этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия. Эти простые меры уже зарекомендовали себя во время предыдущих вспышек коронавирусов.

Борьбу с коронавирусом осложняет тот факт, что китайские власти, судя по многочисленным косвенным данным, сильно занижают число официально заболевших. В четверг Китай провел первую корректировку своей статистики по эпидемии, увеличив за сутки число заболевших сразу на 15 тысяч человек.

hightech.plus
  • Сегодня, 07:28
  • DTV
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