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Работа и отдых в предстоящие праздники

Работа и отдых в предстоящие праздники

Приднестровье готовится к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. В этом году эти два замечательных праздника приходятся акурат на выходные дни – воскресенье. Трудовое законодательство гласит: при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней – выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

День защитника Отечества (23 февраля)

Согласно утвержденному на 2020 год производственному календарю, в феврале предусмотрен период отдыха с 22 по 24 февраля (с субботы по понедельник). Затем предстоит укороченная четырехдневная рабочая неделя – со вторника 25 февраля по пятницу 28 февраля.

Международный женский день (8 марта)

Календарь отдыха в женских праздник в этом году зеркально повторяет мужской. В марте производственным календарем предусмотрен период отдыха с 7 по 9 марта (с субботы по понедельник). Затем, как и в феврале, предстоит укороченная четырехдневная рабочая неделя – со вторника 10 марта по пятницу 13 марта.

Исходя из народных традиций, поздравлять и делать подарки коллегам по работе или службе, происходит это будет накануне предстоящих праздников в последний рабочий день недели – пятницу. «Тяпница», так иносказательно в народе еще называют последний трудовой день недели, – весьма удобное место для корпоративных вечеринок. Так что женщинам нужно быть во всеоружии к 21 февраля, а мужчинам достойно им ответить 4 марта.

Анна Варава, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 07:31
  • DTV
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