В компании признали наличие проблем у пользователей
Microsoft отзывает своё последнее обновление KB4524244 на Windows 10, которое распространялось на этой неделе на некоторые PC. Апдейт должен был улучшить систему безопасности, в том числа в сторонних менеджерах загрузки, однако на деле что-то пошло не так. Пользователи начали жаловаться на сбои: от внезапных перезагрузок до полного краша системы.
Microsoft отметила, что пользователи столкнулись с критическими ошибками, и призвала удалить обновление — совсем скоро она выпустит исправленный апдейт.
Это далеко не первый пример проблемного обновления операционный системы. Так, в начале февраля 2020 года свежее накопительное обновление KB4532695 также привело к проблемам у пользователям.
В октябре 2019 года свежий апдейт Windows 10, который был призван устранить проблему с печатью на некоторых моделях принтеров после предыдущего обновления, принес новые критические ошибки. На официальном форуме Microsoft и Reddit пользователи жалуются на проблемы с запуском меню «Пуск», а также баги с запуском Outlook и встроенного браузера Edge.
А в начале сентября того же года пользователи также жаловались на обновление Windows 10. Предположительно, голосовой помощник Кортана начинал использовать все доступные ресурсы компьютера, из-за чего система сильно теряла в производительности.