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Водитель прибрался в машине и обогатился на 250 тысяч долларов

Водитель прибрался в машине и обогатился на 250 тысяч долларов

Житель американского города Чапин, штат Южная Каролина, обогатился на 250 тысяч долларов (15,9 миллиона рублей) после того, как прибрался в автомобиле. Об этом сообщает портал UPI.

Водитель, пожелавший сохранить анонимность, пропылесосил салон машины и нашел 20 монет по 25 центов (всего около 319 рублей). На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money. Американец тут же проверил результаты игры и обнаружил, что сорвал крупный джекпот.

Везунчик не поверил своей удаче и несколько раз переспросил работника магазина, действительно ли он стал победителем. Удачливый американец планирует потратить часть выигрыша на покрытие долгов, а остальную сумму использовать, чтобы позаботиться о своей семье и немного повеселиться.

В сентябре прошлого года сообщалось, что пара из США нашла в своем автомобиле выигрышный лотерейный билет во время поездки к родным. Их счастливый билет на 100 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей по текущему курсу) лежал под солнцезащитным козырьком.

lenta.ru
  • Сегодня, 07:37
  • DTV
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