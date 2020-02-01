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Список бесплатных услуг в Молдове по медицинскому полису расширен

Список бесплатных услуг в Молдове по медицинскому полису расширен

Здоровье – вещь хрупкая, и рано или поздно каждому приходится переступить порог кабинета врача. Чтобы воспользоваться бесплатными медицинскими услугами, необходим полис медицинского страхования.

Правительство РМ утвердило новую редакцию Еди­ной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ предусматривает пере­чень заболеваний и состояний, требующих медицинской помо­щи, и устанавливает объем меди­цинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам, передает point.md ссылаясь на vocea.md

Таким образом, приложения №4 и №5 Единой программы ОМС дополнили исследованиями, кото­рые будут способствовать улучше­нию процесса выявления онколо­гических заболеваний и обеспе­чения пациентам специфического лечения. Речь идет об иммуногис­тохимических исследованиях, ус­лугах молекулярно-генетических исследований и обследований, ра­диологически управляемой трепа­нобиопсии опухолей легких и на плевре, молочной железы и про­статы, цифровой маммографии со стереотаксической биопсией, то­мосинтезе, исследованиях, связан­ных с ядерной медициной.

К числу новых услуг относится и компьютерная томография (PET-CT) – метод медицинской визуали­зации последнего поколения, ко­торый представляет собой самый современный способ диагностики онкозаболеваний.

Кроме того, список высокоспе­циализированных медицинских услуг дополнили цитоморфологи­ческими исследованиями, необхо­димыми для проведения скринин­га, что позволит выявить предопу­холевые состояния и начать лече­ние на ранней стадии.

«В утвержденной программе названия и коды медицинских ус­луг в указанных приложениях со­образовали с содержащимися в Каталоге единых тарифов. Это ис­ключит препятствия в заключении договоров на поставку новых ус­луг, позволит поставщикам меди­цинских услуг эффективно исполь­зовать современные технологии, обеспечит прозрачность и улуч­шит учет оказываемых услуг», — говорится в пресс-релизе НМСК. В соответствии с внесенными из­менениями, из списка услуг обоих приложений исключили как дублирующийся, так и технологичес­ки устаревшие исследования.

Кроме того, в приложение № 3 Единой программы включили спе­цифические манипуляции, выпол­няемые специалистами из облас­ти онкологии, которые будут осу­ществляться в пределах финан­совых средств, предусмотренных на оказание специализированной амбулаторной медицинской по­мощи в соответствии с компетен­цией поставщиков медицинских услуг.

Другое новшество связано с тем, что за счет средств ОМС бу­дут покрываться расходы на про­езд пригородным и междугород­ным транспортом (в оба направ­ления) пациентов, которые полу­чают амбулаторные услуги химиотерапии.

В условиях стационарного ле­чения мать или лицо, ухаживаю­щее за ребенком, сможет нахо­диться в больнице с ребенком в возрасте до пяти лет, а не до трех лет, как было до настоящего вре­мени.

Новая редакция Единой про­граммы ОМС предусматривает также и покрытие за счет средств ОМС расходов на глазные протезы.

Для обеспечения доступа по­жилых людей к бесплатной ме­дицинской помощи в утвержден­ную программу внесли изменения, связанные с объемом меди­цинских услуг, охватывающих спе­цифические для пожилых людей проблемы. При этом упор делается на услуги длительного лечения хронических заболеваний, меди­цинско-реабилитационные услу­ги, услуги кинезиотерапии и физи­ческой медицины и т. д.

Как уточнили в НМСК, внедрять новые нормы Единой программы ОМС будут в пределах финансо­вых средств, предусмотренных на эти цели Законом о фондах обяза­тельного медицинского страхова­ния на 2020 год. Внесенные в документ изменения вступят в силу после опубликования в «Monitorul Oficial».

В нынешнем году полис обяза­тельного медицинского страхова­ния стоит 4056 леев, его стоимость не изменялась с 2016 года.

point.md
  • Сегодня, 07:35
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