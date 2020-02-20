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Агентство по защите прав потребителей в Молдове запретило продажу около 34 тыс. игрушек

Агентство по защите прав потребителей в Молдове запретило продажу около 34 тыс. игрушек

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком (APCSP) в Молдове за последнее время провело целый ряд проверок в торговых учреждениях, которые продают детские игрушки. По их итогам инспекторы учреждения запретили продажу 33 827 игрушек на общую сумму 636 628 леев, передает МОЛДПРЕС.

Причиной проверок стали поступившие от потребителей жалобы, в том числе в онлайн-пространстве, в которых отмечалось несоответствие качества игрушек и угроза безопасности и здоровью детей. Потребители столкнулись с некачественными самокатами, велосипедами, мягкими игрушками, куклами, настольными играми, пластиковыми игрушками и т. д.

В этом контексте APCSP выступило с рядом рекомендаций, касающихся правил при покупке детских игрушек. Так, необходимо проверять этикетку продукции, покупать только игрушки с маркировкой "CE" (игрушка соответствует требованиям качества); не приобретать товары без инструкций по использованию; приобретать игрушки у авторитетных производителей и т. д.

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком также призывает население сообщать о любых проблемах с безопасностью, связанных с игрушками, а также другими продуктами и услугами

moldpres.md
  • Сегодня, 20:11
  • DTV
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