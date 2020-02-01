Международные посредники в переговорах между Молдовой и Приднестровьем не поддерживают попытки Кишинёва обострить ситуацию в Зоне безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.
В начале февраля молдавская делегация в ОКК распространила официальное обращение, в котором сообщила о возможных провокациях на постах Совместных миротворческих сил. Представители Молдовы заявили, что присутствие миротворцев якобы «вызывает возмущение у жителей сёл Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя» (территории ПМР, оккупированные Молдовой). Сопредседатель от РМ сказал, что если миротворческие посты не уберут, то миротворцы «будут подняты на вилы», передает novostipmr.com.
В ответном заявлении приднестровской делегации в ОКК говорится, что согласно опросам «жители обоих берегов Днестра с уважением относятся к существующему формату миротворчества», поэтому так называемые «народные волнения» возможны лишь в качестве срежиссированных провокаций властей Молдовы.
В связи с этим сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков предложил принять меры по недопущению эскалации напряжённости в Зоне безопасности.
«Очень правильное заявление господина Белякова, крайне своевременное. На эту ситуацию обратили внимание все международные участники, прежде всего Россия, ОБСЕ, американские и европейские партнёры, а также Украина и Румыния», - прокомментировал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
Он подчеркнул, что возмущенных миротворцами жителей нет, а за возможной провокацией стоят некоторые советники президента Молдовы и спецслужбы РМ.
Глава МИД ПМР заверил, что Приднестровье вместе с Россией «готовы принять все необходимые меры для защиты миротворческой операции, постов и самих миротворцев».
«Мы предостерегли Кишинёв публично, на разных уровнях от любых провокаций в Зоне безопасности. Никакие выборы молдавские, никакие рейтинги не могут оправдать неадекватных действий Кишинёва - это очевидно. И, кстати, это также очевидно для международных участников, которые также не поддерживают любые попытки обострить ситуацию в Зоне безопасности», - сказал Виталий Игнатьев.