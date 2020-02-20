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Лоза раскритиковал Шнурова за желание реализоваться в политике

Лоза раскритиковал Шнурова за желание реализоваться в политике

Российский певец и композитор Юрий Лоза не одобрил политические амбиции музыканта Сергея Шнурова, который допустил возможность своего участия в выборах в Госдуму.

Певец подчеркнул, что заниматься политическими вопросами должны профессионалы, обладающие соответствующими знаниями, передает gazeta.ru

«Любое дело должны делать профессионалы. Если политика – это серьезное и важное дело, то, конечно, нельзя ставить в политическое руководство людей, которые в этом ничего не понимают», — сказал Лоза.

Артист также усомнился, что Шнуров разбирается в вопросах культуры.

«Он ничего не понимает в вопросах [культуры], которыми, возможно, будет заниматься. Он же не учился этому. Если мы считаем, что культуру может сделать даже пятилетний ребенок, то мы будем ставить даже пятилетнего ребенка», — заключил Лоза.

Ранее Сергей Шнуров вступил в Партию роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. С февраля минувшего года музыкант входит в совет комитета Госдумы по культуре.
gazeta.ru
  • Сегодня, 20:14
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