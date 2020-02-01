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Сельский Совет и госадминистрация села Протягайловка отчитались о проделанной работе в 2019 году

Сельский Совет и госадминистрация села Протягайловка отчитались о проделанной работе в 2019 году

Сельский Совет и администрация села Протягайловка отчитались о проделанной работе в 2019 году. В работе 34-ой отчетной сессии приняли участие Председатель городского Совета народных депутатов Юрий Кара, депутат городского Совета от округа №16 Владимир Журя. Депутатами сельского Совета было рассмотрено 27 вопросов.

Председатель сельского Совета села Протягайловка Раиса Лукьянченко отчиталась о работе Совета за 2019 год. Было проведено 8 сессий, рассмотрен 141 вопрос. В течении года рассматривались различные вопросы, касающиеся жизни села – земельные, освещение улиц, состояние дорог, вывоз ТБО, благоустройство остановок, помощь малоимущим, работа с молодежью, сообщает пресс-служба Бендерского городского Совета народных депутатов.

Также сессия утвердила отчет о работе администрации села Протягайловка за 2019 год. Глава администрации отметала, что в прошлом году в селе был выполнен средний и текущий ремонт дорог на более, чем 300 тысяч рублей, частично заменен водопровод по ул. Гербовецкой, ул. Главной, отремонтировано более 2 км сетей уличного освещения, заменено 113 ламп.

Председатель городского Совета Юрий Кара отметил профессионализм и сплоченность работы депутатов сельского Совета - «У вас чётко стоят приоритетные задачи в рамках тех проблем и наказов избирателей, которые обозначены».

bendery.org
  • Сегодня, 20:17
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