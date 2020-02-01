Постоянно увеличившиеся количество заболевших гриппом вынудило Национальное агентство общественного здоровья объявить эпидемию гриппа в Молдове.
На протяжении последних двух недель заболеваемость вирусными респираторными заболеваниями постоянно превышала минимальный порог допустимости.
Всего за неделю гриппом заболело 340 человек, еще у 432 граждан диагностированы острые респираторные инфекции.
Более 15 000 граждан обратились за врачебной помощью, жалуясь на болезни верхних дыхательных путей.
Примечательно, что в 64 случаях выявлено наличие вируса, отличающегося от стандартного гриппа, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на publika.md.
Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при наличии таких симптомов как высокая температура, кашель, головные боли и першение в горле. При кашле и чихании следует прикрывать рот одноразовыми салфетками, как можно чаще мыть руки, а в случае заболевания гриппом избегать многолюдных мест.