Нередко у людей, готовящихся к выходу на пенсию, возникает по поводу особенностей начисления пенсионных выплат, например, будет ли учитываться второй заработок и стаж, если человек официально работает на двух работах и платит все необходимые законом налоги.
В связи с этим необходимо отметить, что пенсионное обеспечение граждан в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется в соответствии с законом ПМР «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике», передает newspmr.com.
В соответствии со статьей 78 данного закона, в общий трудовой стаж включается работа, выполняемая на основании трудового договора в организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности, а также на основании членства в колхозах или других кооперативах, независимо от характера и продолжительности работы и длительности перерывов, а также любая другая работа, на которой работник подлежал государственному социальному страхованию.
Общий трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии исчисляется календарно на основании записей в трудовой книжке и приложением к трудовой книжке «Сведения об уплате обязательных страховых взносов в Единый государственный фонд социального страхования ПМР (Государственный пенсионный фонд ПМР)».
Размер пенсии исчисляется каждому пенсионеру индивидуально, исходя из его общего трудового стажа и заработной платы (индивидуального коэффициента пенсионера – соотношения заработной платы пенсионера к среднестатистической заработной плате за соответствующий период).
В соответствии со статьей 84 закона о государственном пенсионном обеспечении, в состав заработка для исчисления пенсии включаются все виды выплат (дохода), полученных в связи с выполнением работы (служебных обязанностей), предусмотренной статьей 78 настоящего Закона, на которые начисляются страховые взносы в соответствии с действующим законодательством Приднестровья.
Таким образом, при назначении пенсии в общий трудовой стаж будет включен период работы календарно, на основании записей в трудовой книжке и приложением к трудовой книжке «Сведения об уплате обязательных страховых взносов в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики», а при исчислении индивидуального коэффициента – все суммы дохода, на которые начисляются страховые взносы, будут суммироваться.