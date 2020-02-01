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Турция вводит безвизовый режим для граждан нескольких стран ЕС

Турция вводит безвизовый режим для граждан нескольких стран ЕС

Власти Турции стремятся повысить привлекательность своей страны у иностранных граждан в качестве туристического направления.

В связи с этим в Турции принят новый закон, освобождающий от требований оформлять визы граждан нескольких европейских государств и недавно вышедшей из состава ЕС Великобритании, рассказывает Joinfo.com со ссылкой на Reuters.

Турция станет еще популярнее у иностранцев
Изменения в визовом режиме коснутся граждан Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании и Польши, а также Великобритании, и вступят в силу 2 марта 2020 года. Согласно нововведению, туристы из этих государств могут спокойно посещать Турцию сроком до 90 дней без оформления виз.

Представитель МИД сказал, что Турция нацелена на развитие туризма, а также деловых и культурных связей с другими странами. Этот шаг, считают эксперты, существенно повысит поступления в бюджет государства.

В 2019 году Турция была невероятно популярным направлением у иностранцев. Страну со множеством пляжей, курортов и достопримечательностей за предыдущие 12 месяцев посетили на 14,11% туристов, чем годом ранее, что что увеличило доходы от туризма в Турции до 34,5 млрд долларов.

Учитывая введение безвизового режима для нескольких стран, ситуация в 2020 году должна еще более улучшиться.
joinfo.com
  • Сегодня, 07:34
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