Власти Турции стремятся повысить привлекательность своей страны у иностранных граждан в качестве туристического направления.
В связи с этим в Турции принят новый закон, освобождающий от требований оформлять визы граждан нескольких европейских государств и недавно вышедшей из состава ЕС Великобритании, рассказывает Joinfo.com со ссылкой на Reuters.
Турция станет еще популярнее у иностранцев Изменения в визовом режиме коснутся граждан Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании и Польши, а также Великобритании, и вступят в силу 2 марта 2020 года. Согласно нововведению, туристы из этих государств могут спокойно посещать Турцию сроком до 90 дней без оформления виз.
Представитель МИД сказал, что Турция нацелена на развитие туризма, а также деловых и культурных связей с другими странами. Этот шаг, считают эксперты, существенно повысит поступления в бюджет государства.
В 2019 году Турция была невероятно популярным направлением у иностранцев. Страну со множеством пляжей, курортов и достопримечательностей за предыдущие 12 месяцев посетили на 14,11% туристов, чем годом ранее, что что увеличило доходы от туризма в Турции до 34,5 млрд долларов.
Учитывая введение безвизового режима для нескольких стран, ситуация в 2020 году должна еще более улучшиться. joinfo.com