В Суклейском карьере нашли нижнюю челюсть трогонтериевого слона. Кость древнего предка современных слонов и предшественника мамонтов обнаружили рабочие добывающей компании «Тирнистром».
Находку передали в Геолого-палеонтологический музей Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко.
Это не первая, но самая крупная археологическая находка рабочих компании. Из Суклейского карьера в музей уже поступали кости и зубы древних животных, когда-то обитавших на территории Колкотовой балки, передает noi.md.
Учёные из ПГУ предположили, что возраст трогонтериевого слона, которому принадлежит челюсть, может быть от 500 до 750 тысяч лет. Суклейский карьер является так называемым пятым отложением Колкотовской террасы. Разрабатывать отложения стали ещё в начале XX века, когда началось строительство железной дороги в Тирасполе. Тогда в районе Колкотовой балки были найдены первые фаунистические остатки, которые сейчас известны по всему миру как Тираспольский фаунистический комплекс.
«В советский период всё, что находили в карьерах на территории Приднестровья, отправлялось в музеи Кишинёва, Москвы, Ленинграда. Очень много костей разошлось, потому что у нас музея просто не было. В научном палеонтологическом сообществе наш Тирасполь известен по всему миру. Поэтому очень знаменательно, что именно 2020 год, который для нашей научно-исследовательской лаборатории ПГУ обозначен как Год палеонтологии, начался с такой замечательной находки», – пояснила заведующая Геолого-палеонтологическим музеем ПГУ Елена Кравченко.
Трогонтериевый слон, или, как его ещё называют, степной мамонт, населял Евразию в среднем плейстоцене, примерно 500-750 тысяч лет назад. Достигая в плечах 5-метровой высоты и веса около 10 тонн, он являлся, пожалуй, крупнейшим представителем семейства слоновых в мире.
Также трогонтериевый слон обладал одними из самых крупных бивней среди всех хоботных. Огромные спирально загнутые бивни самцов иногда могли достигать более 5 метров. Около 250 тысяч лет назад на смену степному мамонту пришёл его наиболее известный и узнаваемый потомок – шерстистый мамонт. Уже весной челюсть древнего слона можно будет увидеть в Геолого-палеонтологическом музее ПГУ.