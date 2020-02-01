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В 2019 году у 10 тысяч пациентов в Молдове диагностировали рак

В 2019 году у 10 тысяч пациентов в Молдове диагностировали рак

В 2019 году в Республике Молдова было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Среди наиболее распространенных видов рака - рак прямой кишки, рак молочной железы и шейки матки. Об этом заявила директор Онкологического института Лариса Катринич в программе «Четвертая сила» на канале N4, передает point.md ссылаясь на diez.md

По словам Ларисы Катринич, из общего числа выявленных онкологических заболеваний 46% составляют заболевания, диагностированные на 1-й и 2-й стадиях развития. На этом этапе прогноз во многом зависит от организма человека.

Директор Онкологического института утверждает, что в течение прошедшего года все случаи рака полости рта были выявлены с опозданием. Кроме того, из 200 случаев рака печени только четыре были обнаружены на первой и второй стадиях. Лариса Катринич отмечает, что люди из районов не получают доступ к качественным медицинским услугами, онкология у них диагностируется на поздних стадиях.

У женщин наиболее распространен рак молочной железы. У детей чаще всего встречается рак крови. В случае рака молочной железы продолжительность жизни может достигать 10-15 лет, и только 27% пациентов с раком простаты живут более 5 лет.

Point.md
  • Сегодня, 07:39
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