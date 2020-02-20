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Глава МИД ПМР: Действия Молдовы не находят рационального объяснения

Глава МИД ПМР: Действия Молдовы не находят рационального объяснения

Отказ Молдовы принимать платежи приднестровских предприятий – это политическая мера, заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

«То, что происходит в банковском и экономическом секторе, противоречит параметрам свободной торговли, в том числе торговли на европейских рынках, которая была установлена с участием европейской комиссии. Это абсолютно неадекватные действия, они мешают Приднестровью покупать товары в странах Европейского союза. Это исключительно политическая мера» - сказал Игнатьев, передает novostipmr.com
Напомним, банки Молдовы сообщили, что все платежи приднестровских компаний с их счетов в приднестровских банках не будут приниматься. В итоге экономические агенты Приднестровья в настоящее время не могут произвести оплату за товары и услуги молдавским резидентам.

Летом прошлого года Молдова заблокировала ряду приднестровских предприятий возможность открывать счета в банках РМ. Затем возникли проблемы с конвертацией валюты. Сегодня добавился запрет на осуществление платежей в молдавских леях.

Банковская проблема неоднократно обсуждалась на уровне «Постоянного совещания» по молдо-приднестровскогому урегулированию в формате «5+2» (Приднестровье и Молдова – стороны; Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; США и ЕС – наблюдатели).

11 февраля по банковской проблеме состоялся комплексный семинар под эгидой ОБСЕ. В нём приняли участие европейские эксперты, представители банков Молдовы.

По словам Игнатьева, банки РМ, заинтересованные в работе с Приднестровьем, «не понимали, как дальше работать». Они обратились в адрес Нацбанка Молдовы. В ответ финансовый регулятор посоветовал «обращаться в бюро реинтеграции и к политическому руководству Молдовы».

«Тем самым регулятор признался в том, что есть политические установки, которые он вынужден выполнять, ограничивая работу коммерческих банков, запугивая их», - сказал Игнатьев.

Игнатьев сообщил, что об этой проблеме знают все международные посредники по переговорному процессу между Приднестровьем и Молдовой.

Тема банков обсуждалась на одной из недавних встреч главы Приднестровья и президента Молдовы.

«Мы находились на связи с молдавскими коллегами, но я не смог получить каких-то конкретных ответов на мои вопросы: когда механизм блокирования будет снят, когда нормально можно будет использовать счета в молдавских кредитных учреждениях и когда нормализуется общая обстановка, чтобы заниматься торгово-экономическими операциями в нормальном режиме. Ответа нет до сих пор», - сообщил Игнатьев.

МИД Приднестровья продолжает работу по дипломатическим каналам, добавил он.

«Мы информируем всех о происходящей ситуации, ведём работу на двухстороннем уровне тоже, встречаемся с представителями отдельных европейских государств для того, чтобы не допустить деградацию обстановки… Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время прошло заседание в формате "5+2". Будем работать над этим с представителями России и ОБСЕ. И, конечно же, продолжим делать всё, чтобы нивелировать ограничения в отношении Приднестровья», - резюмировал Игнатьев.

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:41
  • DTV
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