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Посольство Украины отказало девушке в эвакуации из Ухани из-за её собаки

Посольство Украины отказало девушке в эвакуации из Ухани из-за её собаки

Украинское посольство не позволило вернуться на родину Анастасии Зинченко, которая наотрез отказалась оставлять в эпицентре коронавирусной инфекции городе Ухань свою собаку по кличке Мишель.

"Я подала заявление, отправила анкету, фото паспорта и визы для участия в эвакуации, конечно же, тоже, но мне посольство отказало по причине того, что у меня есть собака. Они предложили мне её оставить или отдать в питомник, на что я ответила категоричное "нет"" — написала девушка у себя в "Инстаграме" ещё 5 февраля, передает life.ru

После этого историю Анастасии рассказали по украинскому телевидению, и на связь с ней вышло Посольство Украины. Теперь оно ссылалось на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, который гласит, что для вывоза животного требуются документы. Они нужны, чтобы пройти все санитарные нормы.

Девушка отметила, что все необходимые прививки у её Мишель есть, а сделать прочие документы не представлялось возможным: город закрыт на строжайший карантин с 23 января.

"Я сразу обратилась в Посольство Украины, рассказала ситуацию и попросила помочь мне либо найти открытую клинику, либо смягчить закон и сделать всё это по прилёте на Украину"— написала девушка.

Анастасия была готова к карантину на свои деньги уже по возвращении на Украину, но посольство вновь ей отказало. Тогда ей пришлось пойти довольно сложным путём, чтобы получить необходимые документы. Дело в том, что свободное передвижение по Ухани запрещено. Для поездки необходимо забронировать через правоохранительные органы специальную машину.

"Я нашла одну-единственную ветеринарную, которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для её перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство" — указано в сообщении.

Но девушку снова ждал отказ. И не просто отказ: как потом выяснилось, посольство намеренно соврало Анастасии, представив ситуацию так, словно это китайская сторона отказалась перевозить пушистого питомца. На деле же в МИД Китая девушке рассказали, что новый пакет документов они не получали и знать не знали о его существовании.

Карантин в Ухани снова ужесточили. Анастасия сообщила своим подписчикам, что жилой комплекс, где она живёт, теперь можно покидать только раз в три дня, а для посещения магазина надо выписывать пропуск. Один раз её уже не впустили в магазин, потому что из-за занятости "собачьими" справками она не успела его получить.

"Надеюсь, что скоро всё закончится и попаду домой с Мишей" — написала она.

life.ru
  • Сегодня, 07:42
  • DTV
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