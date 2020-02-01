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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 14 по 20 февраля на территории республики зарегистрировано 232 заявления и сообщения о преступлениях. По 196 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зафиксировано 30 краж (11 из них раскрыты по горячим следам), выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (раскрыты), два преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены), передает пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудниками органов внутренних дел разысканы 17 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны шесть госдолжников и три неплательщика алиментов.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 1288 нарушений Правил дорожного движения ПМР. Отстранены от управления 24 автолюбителя, которые находились за рулём в состоянии опьянения. В г. Бендеры выявлено девять таких водителей, Тирасполе и Дубоссарском районе – по четыре, Рыбницком – три, Григориопольском – два, Слободзейском и Каменском районах – по одному.

С 14 по 20 февраля на территории республики зарегистрировано 17 пожаров. Погибли два человека: в г. Бендеры (причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов) и с. Сарацея Рыбницкого района (причина – неосторожность при курении). Травмы получил один человек в Бендерах по причине неосторожного обращения с огнём. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 34 административных протокола.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:11
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