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Объемы промышленного производства

Объемы промышленного производства

Промышленные предприятия в январе 2020 года произвели продукции на сумму 874 миллиона рублей ПМР (более $54 млн), что на 13,6% больше аналогичного периода прошлого года при расчете в сопоставимых ценах. Наибольшие объемы приходятся на электроэнергетику и черную металлургию – около 64%. Также внушительные объемы приходятся на пищевую и легкую промышленность – в районе 26% в общей структуре промпроизводства, сообщает newspmr.com.

В отчетном периоде нарастили производство металлургия (в 2,1 раза) и электроэнергетика (6,6%), промышленность стройматериалов (86,1%), деревообрабатывающая (47,9%) и полиграфическая (24,2%) промышленность, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность (2,2%).

В разрезе городов и районов наибольшие объемы продукции произвели город Тирасполь, Рыбницкий район и город Днестровск. На эти три территориальных субъекта приходится 81% от всей произведённой в Приднестровье продукции в январе 2020 года. При этом, по сравнению с январем 2019 года показали рост – Рыбницкий район и Днестровск (96,0% и 17,6% соответственно), а Тирасполь – наоборот, снизил производство на 6,2%. Также рост производства зафиксирован еще в одном регионе республики – Григориопольском районе (2,2%).

В структуре производства продукции по формам собственности: частные предприятия произвели 82% объема продукции; государственные – 14%; муниципальные – около 4%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 08:15
  • DTV
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