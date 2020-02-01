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В Приднестровье появится Центр национальных культур

В Приднестровье появится Центр национальных культур

Научно-исследовательскую лабораторию при Приднестровском государственном институте искусств реорганизуют в Центр национальных культур. Это будет сделано в рамках реализации Стратегии развития ПМР на 2019-2026 годы. Об этом говорили на заседании в Госслужбе по культуре и историческому наследию.

Как рассказала глава ведомства, задачами центра является сохранение и развитие самобытной национальной культуры, традиций и туристических направлений, призванных познакомить гостей республики с историческими корнями приднестровцев, передает novostipmr.com.

Специалисты центра будут разрабатывать методическую и информационную литературу, создавать фонды кино-, видео-, фото-, аудиопродукции, разрабатывать рекомендации и программы по развитию народного художественного и самодеятельного творчества.

Кроме того, Центром национальных культур будет вестись работа по укреплению единого общенационального пространства, созданию галерей национальных костюмов, развитию международных традиций декоративно-прикладного искусства, сохранению и популяризации народных ремесел.

В ходе заседания особое внимание было уделено проекту «Книги – культурная память». Данный проект поможет сохранить историю и традиции сел, память о народе и личностях – мастерах и ремесленниках, которые не только представляют большой интерес для современников, но и станут основой для продолжения преемственности поколений мастеров, сообщается на сайте Госслужбы по культуре ПМР.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:19
  • DTV
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