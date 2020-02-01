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На озере Мичиган появились «ледяные вулканы»

На озере Мичиган появились «ледяные вулканы»

На американском озере Мичиган было замечено редкое явление — «ледяные вулканы». Об этом сообщает moya-planeta.ru ссылаясь на портал N+1.

Этот феномен наблюдают на озере Мичиган уже не в первый раз. «Ледяные вулканы» появляются, когда движущиеся под ледяной коркой волны пробиваются сквозь трещины. Поскольку плотность льда ниже, чем плотность воды, при отрицательной температуре лед намерзает на поверхности водоема. Однако если уровень воды колеблется — например, из-за постоянного волнения, — то слой льда может намерзать с неоднородной толщиной. Так возникают конические выступы, часто полые с нижней стороны.

Ученые считают, что «ледяные вулканы» образуются на месте трещин или возвышенностей, которые постоянно испытывают снизу удары движущихся подо льдом волн. Выделяют три главных условия образования «ледяного вулкана»: высокие волны (не менее метра), появление достаточно толстого ледяного покрова, температура воздуха на несколько градусов ниже 0 °С. В этом случае выплескивающаяся вода быстро замерзает и вулкан продолжает расти — до 10 м в высоту.

Туристам же напоминают, что взбираться на «ледяные вулканы» опасно — они полые внутри и могут не выдержать вес человека.



moya-planeta.ru
  • Сегодня, 18:17
  • DTV
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