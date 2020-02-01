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В республике проверят состояние здоровья сотрудников госучреждений

В республике проверят состояние здоровья сотрудников госучреждений

Со следующего месяца в республике заработают мобильные медицинские бригады, которые начнут проверять состояние здоровья сотрудников госучреждений. Основная задача – повысить уровень выявляемости заболеваний на ранних стадиях и определить факторы, влияющие на здоровье населения Приднестровья.

В министерстве здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики сообщили, что данный пилотный проект является упрощенной программой диспансеризации населения, цель которого: оценить по времени, а также кадровым и финансовым возможностям реализацию программы диспансеризации населения, которая, на текущий момент, находится на стадии согласования, передает newspmr.com.

В первый день профилактического осмотра лаборанты, а также средний медицинский персонал проведут анализ на уровень холестерина и глюкозы в крови, антропометрию (измерение массы тела, роста, окружности талии), проверят артериальное давление. Помимо этого, рассматривается возможность скрининга колоректального рака – предусматривает экспресс-тестирование на скрытую кровь в кале. Далее будет проводиться анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения специалиста.

После анкетирования, врачи проанализируют полученные данные. Результаты будут обозначены на «ответном листе». То есть, исходя из обработанной информации, для каждого гражданина будет определен список рекомендаций по изменению образа жизни, необходимый перечень инструментальных, лабораторных обследований, либо консультация специалиста.

С полученным ответным листом гражданин при необходимости должен будет обратиться к своему участковому врачу, который направит на дальнейшее обследование или профилактическое лечение.

В пилотном проекте задействуют около 40 государственных учреждений.

Марина Моторина, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 18:20
  • DTV
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