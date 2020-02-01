Dnestr.TV

 
0

Вблизи Молдовы произошло землетрясение

Вблизи Молдовы произошло землетрясение

В ночь с субботы на воскресенье в Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла.

Сегодня, 23 февраля, в Румынии произошло небольшое землетрясение. Подземные толчки зарегистрировали в 00:53 в сейсмической зоне Вранча, передает realitatea.net

По информации Института физики Земли Румынии, очаг залегал на глубине 139 километров.

Землетрясение было зафиксировано вблизи городов Плоешть (47 км), Брашов (50 км), Бакэу (147 км), Галац (152 км).

Point.md
  • Сегодня, 08:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна