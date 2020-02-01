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Вблизи Молдовы произошло землетрясение
В ночь с субботы на воскресенье в Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла.
Сегодня, 23 февраля, в Румынии произошло небольшое землетрясение. Подземные толчки зарегистрировали в 00:53 в сейсмической зоне Вранча, передает realitatea.net
По информации Института физики Земли Румынии, очаг залегал на глубине 139 километров.
Землетрясение было зафиксировано вблизи городов Плоешть (47 км), Брашов (50 км), Бакэу (147 км), Галац (152 км).
Point.md
- Сегодня, 08:31
- DTV
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