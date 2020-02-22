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Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

Специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года. Результаты исследования приводит РИА «Новости».

Ученые тщательно исследовали геномные данные 93 образцов коронавируса из 12 стран мира на четырех континентах. После этого они пришли к выводу, что вирус попал на рынок в Ухане из другого места. Специалисты полагают, что заражение началось от некого «нулевого пациента», который пришел на грязный рынок, где было большое количество людей. После этого COVID-19 начал распространяться как минимум по трем маршрутам, передает gazeta.ru

Также удалось установить, что в девяти китайских провинциях случаи заражения были напрямую связаны с Уханем. При этом в провинции Гуандун обнаружены три возможных источника заражения, в Чунцине и на Тайване — еще два. Иностранцы, заболевшие вирусом, вероятно, инфицировались в двух разных местах.

По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло почти 78 тыс. человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2,3 тыс. человек, а вылечиться от болезни сумели более 21 тыс. пациентов.

gazeta.ru
  • Сегодня, 08:40
  • DTV
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