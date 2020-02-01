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Тираспольский "Шериф" проиграл в контрольном матче казанскому "Рубину"
Тираспольский "Шериф" провел, 22 февраля, свой третий спарринг в рамках тренировочного сбора в Турции, сообщает "Молдавский футбол".
Соперником выступил "Рубин", которым руководит известный российский специалист Леонид Слуцкий. Казанская команда и одержала победу в этой игре, установив на табло счет 2:0 в свою пользу.
Напомним, ранее "Шериф" сыграл вничью с украинским "Рухом" (0:0) и обыграл эстонскую "Левадию" (1:0).
moldfootball.com
- Сегодня, 08:44
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