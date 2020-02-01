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Приднестровье присоединилось к российскому проекту «Дорога памяти»

Приднестровье присоединилось к российскому проекту «Дорога памяти»

В преддверии 75-летия Великой Победы приднестровцы присоединились к масштабной акции по сбору сведений и фотографий о воевавших в годы Великой Отечественной войны. Проект «Дорога памяти» проводит Министерство обороны Российской Федерации. Данные о каждом участнике войны представят в виде крупнейшего памятника на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Там строится Главный храм Вооружённых сил России.

Информацию об участниках Великой Отечественной войны от жителей Приднестровья принимают военнослужащие Оперативной группы российских войск в ПМР. Пункт сбора открыт в столичном Доме офицеров, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Верховного Совета ПМР.

«Опытные специалисты помогут собрать и обобщить данные о ветеранах, отправить их в Москву», – рассказал военнослужащий ОГРВ Алексей Крашенинников.

Сведения о дедах и прадедах, участвовавших в Великой Отечественной войне, уже оставили более полутысячи приднестровцев, включая военнослужащих ОГРВ в ПМР.

Как отметил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья депутат Верховного Совета Олег Беляков, с инициативой о проведении акции в Приднестровье выступил военный атташе при российском посольстве.

«Вся информация об участниках боевых действий в годы Великой Отечественной войны попадает в интерактивную базу данных России. Благодаря такому проекту можно будет узнать о ветеранах из Приднестровья», – добавил Олег Беляков.

Все акции и мероприятия, которые проводятся под эгидой памяти Великой Победы, приближают нас к исторической правде, считает спикер парламента Александр Коршунов.

«Традиции, духовно-нравственные ценности и культуру, которые мы впитали от предков, мы обязаны передать нашему подрастающему поколению», – отметил председатель Верховного Совета.

Министерство обороны России призывает направлять фотографии и информацию об именах родственников, защищавших Отечество с 1941 по 1945 год, на официальный сайт «Память народа».
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
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