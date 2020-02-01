Через 10 месяцев Европейский Союз внедрит новый фильтр безопасности для граждан из более 60 стран, которые в настоящее время пользуются безвизовым режимом для коротких поездок, включая Республику Молдова.
Таким образом, владельцы молдавских паспортов, намеревающиеся совершить поездку в страну, которая является частью Шенгенской зоны, будут нуждаться в разрешениях на поездки, которые они смогут получить онлайн, независимо от цели поездки, передает noi.md со ссылкой на agora.md
Мера вступит в силу с 1 января 2021 года, пишет mold-street.com.
Европейская система информации и разрешения на поездки, известная как ETIAS, была разработана, в частности, для того, чтобы зарегистрировать всех, кто намеревается въехать в Шенгенскую зону, и тех, кто посещает шенгенское государство.
Новый реестр позволит въезжать только тем, кто соответствует условиям, предусмотренным безвизовым соглашением с третьими странами.
По словам представителей ЕС, таким образом компетентные органы будут заранее знать посетителей до их прибытия в страну Шенгенской зоны, что будет способствовать задержанию преступников и предотвращению въезда нежелательных лиц.
В первые шесть месяцев с момента вступления в силу ETIAS будет необязательным, а с июля 2021 года регистрация в соответствующей системе будет обязательной. Те, кто не получит разрешение на поездку, не смогут въехать ни в страны Шенгенской зоны, ни в четыре государства, которые официально подали заявки на членство, включая Румынию.
Процесс онлайн-заявки был разработан так, чтобы к нему можно было обращаться без проблем и как можно проще. Заявителю не нужно будет обращаться в посольство или консульство.
Отказ от виз ETIAS позволит путешественникам въезжать в Шенгенскую зону для краткосрочного пребывания до 90 дней в целях туризма или бизнеса. Посетители могут свободно перемещаться между странами Шенгенской зоны, поскольку в этой зоне нет внутренних границ.