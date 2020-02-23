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Украинский канал показал советские фильмы 23 февраля, несмотря на запрет

Украинский канал показал советские фильмы 23 февраля, несмотря на запрет

Украинский телеканал "Интер" устроил киномарафон к 23 февраля, в рамках которого были показаны советские военные фильмы.

Отмечается, что лозунгом проекта стал «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается», передает https://gazeta.ru
В течение дня показаны такие киноленты, как «Восторг», «Захват», а также «В зоне особого внимания» и «Ответный ход».

Кроме того, на телеканале реализуется проект под названием «Наша Победа». Так в ходе программы «Утро с Интер» были показаны сюжеты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее бывшим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году был установлен перенос празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября.

gazeta.ru
  • Вчера, 08:59
  • DTV
  • Просмотров: 34
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