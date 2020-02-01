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В Калифорнии из-за роя 40 тысяч пчел-убийц закрыли улицу

В Калифорнии из-за роя 40 тысяч пчел-убийц закрыли улицу

Несколько человек были госпитализированы после того, как их покусали пчелы, жившие в водосточной трубе местного отеля.

Рой из 40 тысяч так называемых африканизированных пчел заставил местные власти Пасадены, Калифорния, закрыть целую улицу, сообщает korrespondent.net ссылаясь на The Guardian.

Несколько человек были госпитализированы после того, как их покусали пчелы, жившие в водосточной трубе местного отеля.

После атаки пчел на место прибыли полицейские и пожарные, в результате в больнице оказались двое офицеров полиции, двое пожарных и один гражданский. Полицейские и пожарные сначала пытались утихомирить пчел с помощью дыма, но затем были вынуждены уничтожить их пеной для тушения.

Африканизированные пчелы произошли от гибрида африканских и европейских пчел, экспериментально выведенных в Южной Америке в 1950-е. В результате ошибки пчелы покинули лабораторию и обосновались в дикой природе, начав размножаться с местными видами. Из-за привычки агрессивно защищать свои гнезда они получили название "пчелы-убийцы".

Напомним, что в Париже из- за нашествия постельных клопов сложилась чрезвычайная ситуация, французское правительство даже запустило горячую линию, чтобы консультировать горожан по поводу борьбы с паразитами.


korrespondent.net
  • Вчера, 09:03
  • DTV
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