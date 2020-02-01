Сегодня исполняется 275 лет со дня рождения великого русского флотоводца Фёдора Фёдоровича Ушакова. В 2001 году Русской православной церковью он был причислен к лику святых.
В сентябре 2013-го во время посещения Приднестровья Патриархом Московским и всея Руси Кириллом образ с частью мощей святого были переданы тираспольскому кафедральному собору Рождества Христова. Сегодня там прошло богослужение и спецгашение почтовых миниатюр, посвящённых этой знаменательной в истории Приднестровья дате, передает novostipmr.com.
Напомним, что большая часть нынешней Приднестровской Молдавской Республики вошла в состав России по Ясскому мирному договору, ознаменовавшему окончание русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Она прежде всего ассоциируется с победами русских армии и флота под командованием Александра Суворова, основателя Тирасполя, и Фёдора Ушакова.
Спецгашение также прошло на тираспольском главпочтамте. Выпущен конверт первого дня с портретом флотоводца, изображением Андреевского флага и кильватерного строя кораблей ушаковской эскадры. Почти аналогичная композиция помещена и на штемпеле спецгашения.
На первой части сцепки из двух марок изображён Ф.Ф. Ушаков на фоне Андреевского флага. На второй – графическое воспроизведение взятия флагманского корабля противника моряками ушаковской эскадры и надпись: «УШАКОВ Фёдор Фёдорович 1745-1817 гг. адмирал, одержал победу в 43 морских сражениях, причислен к лику святых».