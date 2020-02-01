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«Марка Приднестровья» к 275-летию со дня рождения Фёдора Ушакова выпустила почтовые миниатюры

«Марка Приднестровья» к 275-летию со дня рождения Фёдора Ушакова выпустила почтовые миниатюры

Сегодня исполняется 275 лет со дня рождения великого русского флотоводца Фёдора Фёдоровича Ушакова. В 2001 году Русской православной церковью он был причислен к лику святых.

В сентябре 2013-го во время посещения Приднестровья Патриархом Московским и всея Руси Кириллом образ с частью мощей святого были переданы тираспольскому кафедральному собору Рождества Христова. Сегодня там прошло богослужение и спецгашение почтовых миниатюр, посвящённых этой знаменательной в истории Приднестровья дате, передает novostipmr.com.

Напомним, что большая часть нынешней Приднестровской Молдавской Республики вошла в состав России по Ясскому мирному договору, ознаменовавшему окончание русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Она прежде всего ассоциируется с победами русских армии и флота под командованием Александра Суворова, основателя Тирасполя, и Фёдора Ушакова.

Спецгашение также прошло на тираспольском главпочтамте. Выпущен конверт первого дня с портретом флотоводца, изображением Андреевского флага и кильватерного строя кораблей ушаковской эскадры. Почти аналогичная композиция помещена и на штемпеле спецгашения.

На первой части сцепки из двух марок изображён Ф.Ф. Ушаков на фоне Андреевского флага. На второй – графическое воспроизведение взятия флагманского корабля противника моряками ушаковской эскадры и надпись: «УШАКОВ Фёдор Фёдорович 1745-1817 гг. адмирал, одержал победу в 43 морских сражениях, причислен к лику святых».

novostipmr.com
  • Вчера, 16:43
  • DTV
  • Просмотров: 14
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