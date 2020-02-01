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Штормовой ветер раздул масштабный пожар в заповедных плавнях под Одессой
Неосторожное обращение с огнем и штормовой ветер спровоцировали масштабный пожар в днестровских плавнях.
Как сообщили в дирекции Нижнеднестровского национального природного парка, возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса — Рени, передает dumskaya.net
«Северный ветер гонит огонь по заповедной зоне вдоль лимана», — отмечали сотрудники нацпарка.
В пресс-центре ГСЧС сообщили, что пожар затух сам примерно в 1:25. Его площадь составила около 15 га.
dumskaya.net
- Сегодня, 09:51
- DTV
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