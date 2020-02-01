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Защитные маски исчезли из продажи в аптеках Кишинева

Защитные маски исчезли из продажи в аптеках Кишинева

Последние новости о коронавирусе насторожили и вызвали беспокойство среди граждан Республики Молдова. Защитные маски исчезли из аптек, и никто не знает, когда будут пополнены их запасы.

Вместе с тем отмечается и резкий рост цен на маски. Врачи, однако, заверяют, что стационарные больные получают защитные маски, а в больницах хватает их запасов, сообщает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md

Журналисты телеканала TVRMoldova попытались купить защитные маски в нескольких аптеках Кишинева, но ни в одной из них такой продукции не оказалось в наличии. Все они были проданы, а фармацевты отказались сообщать детали на камеру.

Во всех аптеках звучал один и тот же ответ: «У нас нет медицинских масок». Более того, в некоторых аптеках нет дезинфицирующих средств. Некоторые граждане признаются, что они сделали запасы заранее.

В социальных сетях граждане жалуются на то, что в некоторых аптеках цены на эту продукцию необоснованно повысили. Были случаи, когда стоимость одноразовой маски достигала 5 леев 50 банов.

В поликлинике № 1 в центре Кишинева пациенты с симптомами гриппа или респираторными вирусами получают защитные маски от семейных врачей. А если их состояние вызывает опасение, их помещают в изолятор для проведения дополнительных анализов.

«Маски есть в достаточном количестве как для медицинских работников, так и для пациентов. У нас есть раствор для дезинфекции рук», - заверила сотрудник Центра.

Представители Национального агентства общественного здоровья утверждают, что защитные маски должны использоваться только больными людьми.

«Простая хирургическая маска, которую мы используем, не обеспечивает стопроцентную защиту. Она обеспечивает уровень защиты, но не дает стопроцентную гарантию. Здоровым людям запрещено носить маски. При ее ношении в процессе дыхания маска увлажняется, и это идеальный субстрат для размножения микроорганизмов», - сказал представитель НАОЗ.
Point.md
  • Сегодня, 10:00
  • DTV
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