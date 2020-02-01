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Скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Бывший министр обороны и последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении министерства, передает tass.ru.

Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области. В 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1956 году - Военную академию им. М. В. Фрунзе (с отличием), в 1967 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

После окончания училища в звании лейтенанта воевал на фронтах Великой Отечественной войны, дважды был ранен.

tass.ru
  • Сегодня, 10:03
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