Бывший министр обороны и последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении министерства, передает tass.ru.
Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области. В 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1956 году - Военную академию им. М. В. Фрунзе (с отличием), в 1967 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.
После окончания училища в звании лейтенанта воевал на фронтах Великой Отечественной войны, дважды был ранен.