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В школах Молдовы запретят пользоваться мобильными телефонами

В школах Молдовы запретят пользоваться мобильными телефонами

В Молдове с 1 сентября в школах и лицеях ограничат пользование мобильными телефонами на уроках. Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр Ион Кику на заседании расширенной коллегии министерства образования, сообщает newsmaker.md.

Как отметил Кику, в связи с этим нововведением руководство учебных заведений должно подготовить надежные места для хранения телефонов, пока учащиеся будут на уроках.

Следует отметить, что во многих молдавских школах учителя перед уроком забирают у учеников мобильные телефоны, несмотря на отсутствие таких рекомендаций министерства образования.

Ранее подобную меру ввели в России. Там в каждой четвертой школе ограничили использование на уроках мобильных телефонов.

newsmaker.md.
  • Вчера, 20:24
  • DTV
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