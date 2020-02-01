В Молдове с 1 сентября в школах и лицеях ограничат пользование мобильными телефонами на уроках. Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр Ион Кику на заседании расширенной коллегии министерства образования, сообщает newsmaker.md.
Как отметил Кику, в связи с этим нововведением руководство учебных заведений должно подготовить надежные места для хранения телефонов, пока учащиеся будут на уроках.
Следует отметить, что во многих молдавских школах учителя перед уроком забирают у учеников мобильные телефоны, несмотря на отсутствие таких рекомендаций министерства образования.
Ранее подобную меру ввели в России. Там в каждой четвертой школе ограничили использование на уроках мобильных телефонов.