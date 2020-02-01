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Банковский вопрос в повестке заседания Совбеза

Банковский вопрос в повестке заседания Совбеза

На заседании Совета безопасности говорили об усугублении проблем в банковской сфере. Председатель ПРБ Владислав Тидва сообщил, что на сегодняшний день ограничительные меры со стороны Республики Молдова затронули почти два десятка приднестровских предприятий. Если в минувшем году речь шла о закрытии счетов в молдавских банках и запрете на их открытие, то в нынешнем хозяйствующие субъекты Приднестровья столкнулись с невозможностью оплаты товаров и услуг, производимых в соседней республике, а также пополнения своих счетов в банках Молдовы, сообщает пресс-служба Президента ПМР. Аргументация молдавской стороны, основанная на «борьбе с отмыванием денег», безосновательна, подчеркнул руководитель Приднестровского республиканского банка, так как приднестровскими экономическими субъектами все условия и требования молдавских банков безоговорочно исполняются. Владислав Тидва обратил внимание на неконструктивность позиции Национального банка Молдовы.

Члены Совета безопасности ПМР обсудили существующее положение дел, возможные риски, связанные с дальнейшим действием ограничительных мер, шаги, принимаемые приднестровской стороной. Речь шла также о вовлечении в обсуждение данного вопроса представителей международного сообщества. Владислав Тидва сообщил о запланированном на 10 марта заседании профильной экспертной группы.

Вадим Красносельский, напомнив, что ПМР – единственное из непризнанных государств, имеющее собственную валюту, подчеркнул, что республика не допустит втягивания ее в леевую зону. Собственная валюта – залог безопасности и защита от коррумпированности, свойственной соседним государствам, отметил Президент ПМР. Говорил Вадим Красносельский и об уголовной ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Глава государства считает целесообразным обращение по каждому из имеющихся фактов нарушения прав приднестровских предпринимателей в суды – молдавские и европейские. Кроме того, Вадим Красносельский поручил профильным ведомствам подготовить обращения в адрес российских госорганов. Это крайне важно, учитывая, что на территории Приднестровья проживает 220 тысяч граждан России, права и интересы которых нарушаются, подчеркнул Вадим Красносельский. Еще одно поручение: проинформировать международное сообщество о нарушении Молдовой решений об участии Приднестровья в DCFTA и противоречии ее действий выводам Berlin Economics, предписывающих осуществление расчетов посредством молдавских банков.

Вадим Красносельский подчеркнул, что всегда выступал за разделение экономики и политики, отметив, что на сегодняшний день наблюдается их явное смешение. Основной вывод, сделанный членами Совбеза по итогам обсуждения банковского вопроса: Приднестровью необходимо принять все возможные меры для снижения зависимости от банковской системы Молдовы. Участники совещания обсудили различные предложения и наметили план дальнейшей работы в этом направлении.
president.gospmr.org
  • Вчера, 20:31
  • DTV
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