Dnestr.TV

 
0

Коронавирус обнаружили по соседству

Коронавирус обнаружили по соседству

В Румынии у мужчины обнаружили коронавирус спустя три недели после возвращения из Италии.
Первый случай заражения коронавирусом во вторник, 25 февраля, зафиксировали в Румынии, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Reuters.

Отмечается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. Он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

Отмечается, что в Италии живет и работает около 1,3 миллиона румын.

Сегодня также сообщаллось, что коронавирус впервые обнаружили в Австрии и Хорватии. В о всех случаях заражение было связано с Италией.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 280 человек - это самое большое количество в Европе.

korrespondent.net
  • Вчера, 21:18
  • DTV
  • Просмотров: 106
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна