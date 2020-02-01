По наблюдениям экспертов, молдавские виноградари продавали большую часть продукции с плантаций, сформированных по типам Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon, по средней цене 20-24 лея.
Тогда как основная масса столового винограда, выращенного на классических виноградниках – с вертикальными шпалерами, была продана по цене 13-16 леев/кг, передает east-fruit.com
Как отмечают специалисты проекта «Эффективное сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID, к настоящему моменту в Молдове площадь виноградных плантаций типов Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon приближается к 200 га. Более половины этих плантаций – это новые виноградники, изначально сформированные по указанным типам, остальные – молодые плантации, трансформированные в Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon из классических плантаций. Еще два-три года назад такие виноградники, условно говоря – нового типа, в стране занимали не более 100 га. При этом по статистическим данным, общая площадь плантаций винограда столовых сортов составляет чуть более 17 тыс. га. В прошлом году в стране было заложено 862 га виноградников, в том числе половина – столовых сортов.
Конструкции плантаций Pergola/Tendone («беседка») и Gable/Ypsilon («двухскатная крыша») обеспечивают виноградарям более комфортную возможность осуществлять ручные операции по сухой и зеленой лозе, регулировать нагрузку гроздьев на кустах, быстро и аккуратно собирать урожай. Кроме того, конструктивные особенности плантаций этого типа обеспечивают лучшее (но, вместе с тем, рассеянное) освещение гроздьев, а также, при условии правильной подготовки к зиме, большую устойчивость к заморозкам. В Молдове на протяжении последних нескольких лет зимы и весны были сравнительно мягкими, на плантациях Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon хорошо переносил заморозки даже такой теплолюбивый сорт винограда, как «Кардинал».
Обязательным условием агротехнологии на виноградных плантациях Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon является правильное питание лозы, соответственно – наличие систем капельного орошения. В Молдове, как утверждают эксперты АРМ/USAID, этими системами оборудованы почти все виноградники этих типов. Тогда как орошением снабжено лишь 5-7% классических виноградников. Соответственно, урожайность столового винограда на плантациях новых типов в среднем выше в три-четыре раза (до 40 т/га). При этом также намного выше и качество продукции. В последние два засушливых года именно качество продукции становится доминирующим фактором ценообразования в виноградарстве Молдовы.