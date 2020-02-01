Dnestr.TV

 
0

Виноград, выращенный по новым технологиям, продается на 30-40% дороже традиционного

Виноград, выращенный по новым технологиям, продается на 30-40% дороже традиционного

По наблюдениям экспертов, молдавские виноградари продавали большую часть продукции с плантаций, сформированных по типам Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon, по средней цене 20-24 лея.

Тогда как основная масса столового винограда, выращенного на классических виноградниках – с вертикальными шпалерами, была продана по цене 13-16 леев/кг, передает east-fruit.com

Как отмечают специалисты проекта «Эффективное сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID, к настоящему моменту в Молдове площадь виноградных плантаций типов Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon приближается к 200 га. Более половины этих плантаций – это новые виноградники, изначально сформированные по указанным типам, остальные – молодые плантации, трансформированные в Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon из классических плантаций. Еще два-три года назад такие виноградники, условно говоря – нового типа, в стране занимали не более 100 га. При этом по статистическим данным, общая площадь плантаций винограда столовых сортов составляет чуть более 17 тыс. га. В прошлом году в стране было заложено 862 га виноградников, в том числе половина – столовых сортов.

Конструкции плантаций Pergola/Tendone («беседка») и Gable/Ypsilon («двухскатная крыша») обеспечивают виноградарям более комфортную возможность осуществлять ручные операции по сухой и зеленой лозе, регулировать нагрузку гроздьев на кустах, быстро и аккуратно собирать урожай. Кроме того, конструктивные особенности плантаций этого типа обеспечивают лучшее (но, вместе с тем, рассеянное) освещение гроздьев, а также, при условии правильной подготовки к зиме, большую устойчивость к заморозкам. В Молдове на протяжении последних нескольких лет зимы и весны были сравнительно мягкими, на плантациях Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon хорошо переносил заморозки даже такой теплолюбивый сорт винограда, как «Кардинал».

Обязательным условием агротехнологии на виноградных плантациях Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon является правильное питание лозы, соответственно – наличие систем капельного орошения. В Молдове, как утверждают эксперты АРМ/USAID, этими системами оборудованы почти все виноградники этих типов. Тогда как орошением снабжено лишь 5-7% классических виноградников. Соответственно, урожайность столового винограда на плантациях новых типов в среднем выше в три-четыре раза (до 40 т/га). При этом также намного выше и качество продукции. В последние два засушливых года именно качество продукции становится доминирующим фактором ценообразования в виноградарстве Молдовы.

east-fruit.com
  • Сегодня, 07:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна