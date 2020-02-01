По информации Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, эпидситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей (ОИВДП) оценивается как неблагополучная. На прошлой неделе в республике было зарегистрировано 5107 случаев (на предыдущей неделе – 5613), в том числе 3132 среди детей до 14 лет. Госпитализированы 222 человека. Удельный вес больных с острыми инфекциями верхних дыхательных путей составил 13,2% от общего количества пациентов, обратившихся за медицинской помощью независимо от причины (на предыдущей неделе – 14,7%), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР. Показатель заболеваемости ОИВДП на 9% ниже предыдущей недели и на 43,1 % выше аналогичного периода прошлого года. В Тирасполе, Слободзейском и Рыбницком районе за восьмую неделю года было выявлено 7 новых случаев гриппа.
Показатель заболеваемости тяжелыми острыми респираторными инфекциями составил 48,6 случаев на 100 тыс. населения (229 случаев). Также врачи зафиксировали в Григориопольском районе один летальный исход от тяжелой острой респираторной инфекции.
Во всех районах республики с 17 февраля по 23 февраля в некоторых группах и классах образовательных учреждений был приостановлен учебный процесс в связи с высокими уровнями заболеваемости.
Напоминаем, при появлении первых симптомов простуды следует немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу. Своевременное обращение к специалисту позволит избежать тяжелых последствий.