Вопрос возвращения Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины. Об этом в среду заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе форума "Age of Crimea".
"Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым - это Украина. Возвращение Крыма - неотъемлемая часть нашей национальной идеи", - утверждает украинский лидер, передает tass.ru В то же время Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время. "Мы сделаем все, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня", - отметил он.
В то же время Зеленский заявил, что Крым не может "стать ценой" за установление мира в Донбассе. "Сегодня мы делаем все возможное, чтоб прекратить войну в Донбассе, чтобы не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой мира в Донбассе, мира на Украине", - сказал президент, подчеркнув, что полноценный мир на Украине настанет только с возвращением полуострова. "Полноценное прекращение войны произойдет в Донбассе, а полноценное наступление мира произойдет в Крыму", - резюмировал он. tass.ru