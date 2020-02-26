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В ВОЗ заявили об отсутствии эффективных средств лечения коронавируса

В ВОЗ заявили об отсутствии эффективных средств лечения коронавируса

Эффективных средств лечения коронавируса на данный момент не существует, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"На данный момент эффективных средств лечения COVID-2019 нет, но есть различные клинические испытания", - заявил представитель ВОЗ в ходе пресс-конференции, передает ria.ru
Он также отметил, что для создания вакцины требуется примерно полтора года, однако в случае с Эболой странам благодаря скоординированным усилиям удалось ускорить этот процесс.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.

ria.ru
  • Сегодня, 19:02
  • DTV
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