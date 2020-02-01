В Министерстве иностранных дел ПМР обратили внимание на «недопустимый конфронтационный характер» выступления министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Аурелия Чокоя. Последний на 43-й сессии Совета ООН по правам человека 25 февраля 2020 года заявил, что в Приднестровье фиксируются «многочисленные серьёзные нарушения прав человека».
В МИДе ПМР заявления Чокоя назвали «нелепыми пропагандистскими штампами» и попыткой оправдать неспособность Молдовы вести переговоры, бороться с коррупцией и защищать права человека на собственной территории. В комментарии МИД ПМР говорится, что Молдова «опустилась до самого дна политических инсинуаций, используя застарелые примитивные клише» в целях очернения Приднестровья. Внешнеполитическое ведомство напомнило о многолетней деятельности Старшего эксперта ООН по правам человека в Приднестровье Томаса Хаммарберга. Основным фактором нарушения прав приднестровцев являются блокады, санкции и ограничения со стороны Республики Молдова, подчеркнули в МИД ПМР, сообщает novostipmr.com.
Текст комментария МИД ПМР приводим без изменений:
«Озвученные дипломатическим представителем соседнего государства нелепые пропагандистские штампы с целью дискредитации приднестровской государственности являются попыткой оправдать патологическую неспособность Республики Молдова быть ответственным субъектом международного общения ни в международном переговорном процессе с Приднестровьем, ни в вопросе борьбы с коррупцией, ни в области защиты прав человека на собственной территории.
Опускаясь до самого дна политических инсинуаций, используя застарелые примитивные клише для очернения Приднестровской Молдавской Республики, нынешние молдавские власти демонстрируют отсутствие реальных убедительных аргументов, пытаясь повысить градус конфронтации и тем самым манипулировать общественным мнением в условиях всё более очевидной международной изоляции и потери доверия со стороны мирового сообщества.
Министерство иностранных дел ПМР подчёркивает, что права, свободы и интересы населения Приднестровья защищаются государством в соответствии с Конституцией и законодательством страны. Основным фактором нарушения прав приднестровцев являются блокады, санкции и ограничения со стороны Республики Молдова.
Упоминание представителем РМ ряда ранее достигнутых, но так полностью и не исполненных Молдовой договорённостей с Приднестровьем в одном ряду с конкретными проявлениями ограничений является неубедительной попыткой оправдать в глазах международного сообщества отсутствие внятной и последовательной стратегии поведения Кишиёева в переговорном процессе.
Ставшее уже привычной практикой необдуманное озвучивание А. Чокоем чужих текстов и неосторожных фраз препятствует сохранению атмосферы доверия и не имеет ничего общего с конструктивными подходами по решению актуальных задач в переговорном процессе.
Внешнеполитическое ведомство Приднестровья считает необоснованной критику представителя РМ в адрес ОБСЕ, выражает полную поддержку посредническим усилиям данной организации и всех международных участников урегулирования, а также успешной многолетней деятельности Старшего эксперта ООН по правам человека в Приднестровье Томаса Хаммарберга».