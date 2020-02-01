Более 42 тысяч человек обратились за различными государственными услугами в 2019 году в бендерский Центр социального страхования и социальной защиты. Общая сумма всех выплат составила почти 466 миллионов рублей.
Итоги 2019 года озвучили на отчетном совещании с участием министра по социальной защите и труду ПМР Елены Куличенко, директора Единого государственного фонда социального страхования ПМР Алевтины Березы. В рабочей встрече приняли участие руководство и представители госадминистрации и горсовета, а также общественники, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
Начисление пенсий и выплата пособий, трудоустройство, социальное страхование и персонифицированный учет. Это основные направления работы специалистов бендерского Центра соцстрахования и соцзащиты. С 2013 года Центр стал многофункциональным. Задач стало больше, количество и частота обращений граждан тоже увеличились.
«В 2019 году Центр предоставил какую-либо государственную услугу 42 514 человек, а также Центр в течение 2019 года ежемесячно принимал отчеты от 872 организаций и предприятий города. Эти цифры показывают, какое огромное количество людей обслуживает наш Центр», - отметила Вера Петрович, директор Центра социального страхования и социальной защиты города Бендеры.
Центр социального страхования и социальной защиты г. Бендеры подвёл итоги за 2019 годВ Бендерах около 30 тысяч получателей пенсий из них 20285 получателей пенсии ПМР и 9453 перешедших на пенсионное обеспечение Российской Федерации. В 2019-ом им выплачено более 367 миллионов рублей. 366 путевок выдано на санаторно-курортное лечение ветеранам труда и льготным категориям пенсионеров. Еще назначено и выплачено 2429 пособий по материнству и детству, без малого пять сотен детей смогли поправить свое здоровье благодаря выданным оздоровительным путевкам.
В прошлом году на учет в городскую службу занятости встал 671 человек, трудоустроено 20% из них. Пособие по безработице получали 366 человек. Официально зарегистрированных безработных стало меньше, но количество ищущих работу по-прежнему значительное. Работодателю сегодня нужны опытные и профессиональные специалисты, а также разнорабочие. Чтобы повысить конкурентоспособность соискателей, в Центре работают программы активной политики занятости. Год назад в них приняли участие 2376 человек. Молодежи возрастом от 18 до 30 лет стало обращаться меньше, таких в 2019-ом всего 256 человек, программы обучения предусмотрены и для них.
«Нами проводится работа с молодежью по программам «Молодежная практика» и «Стажер». «Молодежная практика» - возможность для безработной молодежи на договорной основе получить профессию непосредственно на том или ином предприятии за счет средств ЕГФСС. «Стажер» - позволяет молодым специалистам пройти стажировку также за счет средств ЕГФСС по полученной специальности на одном из предприятий города под руководство мастера-наставника, которого выделяет предприятие», - пояснила Светлана Онуфриенко, заместитель директора Центра социального страхования и социальной защиты г. Бендеры.
Новым профессиям в 2019 году обучено 14 человек. Трое из них - люди, имеющие инвалидность. Говоря об этой категории граждан, министр по соцзащите призвала объединить усилия Государственной администрации, городского Совета народных депутатов и социальных служб. На предприятиях для них должны быть выделены квоты на рабочие места. К слову, о профессиональной этике. Как подчеркнула Елена Куличенко, терпение, внимание и индивидуальный подход к каждому человеку должны оставаться приоритетами в работе соцработников. Здесь труд бендерских специалистов отмечен министром на высоком уровне.
«Мы говорим о разноплановости наших действий. И это действительно подтверждает то, что специалисты за это время выросли, стали высокопрофессиональными. И, конечно, необходимо дальше продолжать совершенствовать нашу работу, а здесь бендерский Центр всегда находится на высоте», - заметила Елена Куличенко, министр по социальной защите и труду ПМР.
Подвела итоги отчетной работы Бендерского Центра директор Единого государственного фонда социального страхования ПМР Алевтина Береза. Она отметила главные достижения каждой службы и поблагодарила специалистов за их взаимодействие и работу в целом.