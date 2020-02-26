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Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 19 человек

Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 19 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 19 человек, очередной случай зафиксирован в Северном Рейне-Вестфалии, сообщил министр здравоохранения региона Карл Йозеф Лауманн.

"Речь идет о двух подтвержденных случаях в регионе … Мужчина в тяжелом состоянии, но его состояние, слова богу, за ночь не ухудшилось. Его супруга также инфицирована, но ее состояние лучше", - заявил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV, передает ria.ru

В Северном Рейне-Вестфалии первый случай зафиксировали накануне. Лауманн отметил, что дети инфицированных не проявляют симптомов болезни. В настоящее время местные власти работают над тем, чтобы "предотвратить цепную реакцию распространения вируса". Учитывая, что женщина работает в детском саду, власти предпринимают усилия по выявлению лиц, контактировавших с инфицированной. Школы и детские сады в округе Хайнсберг закрыты в целях предосторожности.

Общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии таким образом возросло до 19. Большинство случаев зафиксировано в федеральной земле Бавария, два в Северном Рейне-Вестафалии, один в Баден-Вюртемберге.

В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксированы 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.

ria.ru
  • Сегодня, 19:31
  • DTV
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