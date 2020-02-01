Приднестровские строительные организации, включая те, которые осуществляют монтажные работы, смогут претендовать на получение льготного кредита через субсидирование процентной ставки. В таком случае, государство берет на себя 7%, на заемщика ложится доля в 3-4%. Верховный Совет принял во втором окончательном чтении соответствующий законопроект, предложенный Правительством ПМР.
На данный момент на участие в системе льготного кредитования претендуют шесть организаций строительного сектора. Совокупный объем инвестиционных вложений, необходимый предприятиям, составляет более 1 миллиона евро и в разрезе представленных бизнес-проектов варьирует в пределах от 60 до 600 тысяч евро, которые в настоящее время не могут быть изысканы хозяйствующими субъектами самостоятельно, сообщает newspmr.com.
Получение кредита на льготных условиях позволит обновить оборудование компаниям, нарастить объемы производства в строительной промышленности на 30-40%, создать дополнительные рабочие места, повысить размер заработной платы работникам на 10-15%. Последнее повлечет за собой увеличение сумм с подоходного налога на физических лиц и отчислений в Единый государственный фонд социального страхования.
В последние годы строительный комплекс Приднестровья наращивает обороты во многом благодаря участию в реализации ряда государственных программ, среди которых масштабный проект – Фонд капитальных вложений. На выделенные средства возводятся и ремонтируются школы, детсады, медицинские объекты, парки, учреждения спорта и культуры. За 2018-2019 годы на эти цели было выделено свыше 250 миллионов рублей на 218 социальных объектов.
Законопроект после одобрения парламентариями будет направлен на подпись главе государства, после чего вступит в силу.