В рамках заседания Правительства ПМР рассмотрели изменения и дополнения в Трудовой Кодекс ПМР. Отметим, над документом работали в течение почти двух лет в рамках деятельности межведомственной рабочей группы. В нее вошли представители трудовых коллективов, Федерации профсоюзов ПМР. Участие принимали и депутаты Верховного Совета, представители бизнес-ассоциации.
Как рассказал Вице-премьер – министр экономического развития, изменения внесли в 32 статьи и дополнили документ одной новой. Такого реформирования требовали современные реалии, сообщает пресс-служба Правительства Приднестровья.
«Ряд этих требований связан с тем, что порядок исполнения работниками функций изменен и есть необходимость в актуализации этих норм. Ряд статей Трудового кодекса, которые были направлены на сохранение прав работника, это касается как сверхурочного допустимого времени, так и условия работы инвалидов, оказывал медвежью услугу самим работникам, так как не позволял при желании работника получить достаточный заработок при сверхурочных работах», - рассказал Сергей Оболоник
Так, среди поправок значится оптимизация процесса заключения коллективных договоров (упрощается порядок заключения, меняется срок и длительность его действия). Также предлагается установить режим работы, сочетающий одновременно неполный рабочий день (смену) и неполную рабочую неделю. Прописывается срок работы на условиях неполного рабочего времени, а также закрепляется возможность разделить неполный рабочий день на части.
«Также это увеличение продолжительности сверхурочных работ с 120 часов в год до 250 часов в год … сокращение срока, установленного для возникновения у работника права на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы с 11 до 6 месяцев. Также предлагается обязать работодателя предоставить отпуск без сохранения зарплаты работникам в случае регистрации брака их детей», – отметил Вице-премьер.
Также в Трудовой кодекс вводится новая категория работников – дистанционных – и закрепляются особенности регулирования их труда (порядок заключения и прекращения трудового договора, режим труда и отдыха).
«Трудовой кодекс – это тот документ, который затрагивает интересы и права практически каждого гражданина. С одной стороны, он должен способствовать развитию экономики, не должен тормозить развитие производств, с другой стороны, должны быть защищены интересы трудящихся. И иногда эта грань настолько тонкая, что, прежде, чем принять то или иное решение по корректировке существующих норм, нужно 7 раз отмерить и один отрезать. Именно поэтому так долго шла работа. По тем предложениям, которые отражены в проекте, был найден компромисс и соблюдён баланс интересов», – отметил председатель Правительства Александр Мартынов.
Принятый в Правительстве документ направят для обсуждения в парламент.