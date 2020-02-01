На прошлой неделе министр образования, культуры и исследований РМ Корнелиу Попович в одной из передач на телеканале НТВ пообещал не быть голословным по поводу опасных учебников и отправить книги на экспертизу. И вот появились результаты лабораторных исследований школьных учебников.
Первой, кто подняли эту тему, были сам Корнелиу Попович и журналист Елена Левицкая-Пахомова. Она первая получила результаты исследований и опубликовала их.
По словам журналистки, министерство образования, культуры и исследований срочно отзывает два учебника для II и X-XI классов. В учебнике "Stiinta" для II класса превышена норма по химическому запаху, а в учебнике "Educatie pentru societate" то же нарушение, но еще превышение нормы свинца в краске, передает kp.md.
Ну, хоть не в учебнике по химии, а то совсем забавно было бы читать фразу "Все растворимые соединения свинца ядовиты" в книге, напечатанной свинцовой краской.
Свинец в краске — опасно, но без свинца — дорого. Это главная мысль молдавских "печатников". Но бюджет на издание учебников, например, на этот год составляет 50 миллионов леев. Сумма, надо заметить, внушительная и такая заманчивая для освоения. Оказывается, 80% рынка издания учебников в Молдове поделены между тремя издательствами. Елена Левицкая-Пахомова обращает внимание общественности, что государство не жалеет средств на книги для школьников.
"В качестве издателя этих учебников указано издательство Litera. Но какое издательство? Точно оно находится в Молдове? Надеюсь, минпрос в ближайшее время расскажет больше, а у Стояногло появится дополнительная работа", пишет Елена.
Будем следить за этой темой, ведь здоровье детей - это то, что необходимо оберегать сегодня, а не ждать лучших времен. Мы пользуемся многими вещали и даже не подозреваем, что в них могут быть не просто вредные для человека вещества, а опасные и даже смертельно опасные.