На расширенном совещании с главами госадминистраций Президент ПМР Вадим Красносельский поручил проработать проект уличного освещения на солнечных батареях. Он отметил, что такой проект в нашей республике будет экономически выгодным, потому что большая часть года в Приднестровье солнечная, передает novostipmr.com.
«У нас есть хорошая возможность, у нас «Электромаш» производит солнечные батареи для подогрева воды и для освещения. Нужно посчитать, сколько стоит сама система, солнечная батарея и установка», - отметил глава государства.
Генеральный директор ЗАО «Электромаш» Владимир Трандасир рассказал, что разработкой проекта производство уже занимается. К середине марта они представят все расчётные данные.
«Мы представим образцы тех приборов освещения, производство которых мы можем организовать на базе нашего предприятия. Будет уже первое решение по комплектации, первые технические решения и примерная проектная стоимость», - поделился Владимир Трандасир. novostipmr.com