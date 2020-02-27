Dnestr.TV

 
0

Президент ПМР поручил проработать проект уличного освещения на солнечных батареях

Президент ПМР поручил проработать проект уличного освещения на солнечных батареях

На расширенном совещании с главами госадминистраций Президент ПМР Вадим Красносельский поручил проработать проект уличного освещения на солнечных батареях. Он отметил, что такой проект в нашей республике будет экономически выгодным, потому что большая часть года в Приднестровье солнечная, передает novostipmr.com.

«У нас есть хорошая возможность, у нас «Электромаш» производит солнечные батареи для подогрева воды и для освещения. Нужно посчитать, сколько стоит сама система, солнечная батарея и установка», - отметил глава государства.

Генеральный директор ЗАО «Электромаш» Владимир Трандасир рассказал, что разработкой проекта производство уже занимается. К середине марта они представят все расчётные данные.

«Мы представим образцы тех приборов освещения, производство которых мы можем организовать на базе нашего предприятия. Будет уже первое решение по комплектации, первые технические решения и примерная проектная стоимость», - поделился Владимир Трандасир.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна