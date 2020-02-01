В рамках делового сотрудничества между Торгово-промышленной палатой ПМР и представительством Польских ярмарок MTP GRUPA была организована четвертая за последние полгода деловая миссия приднестровских предпринимателей в г. Познань, Польша. Делегация посетила Познаньскую ярмарку моды, проходящую с 19 по 20 февраля 2020 года.
В первый день познаньской ярмарки моды состоялся Профессиональный конгресс специалистов моды – событие, которое во время предыдущей ярмарки получило широкое освещение в СМИ и среди людей, связанных с индустрией моды, передает tiraspol.ru. В этом году в Конгрессе профессионалов собрались докладчики, представляющие учреждения культуры и искусства, юридические фирмы и компании, связанные с индустрией моды. В докладах поднимались вопросы, касающиеся таких тем, как электронная коммерция и современные технологии, экологичность продукции и виртуальная реальность, а также правовые аспекты размещения продукции модными авторитетами. Участники конгресса узнали, где и как искать невозвратные формы финансовой помощи для поддержки инновационных проектов и продвижения бренда на зарубежных рынках; как улучшить видимость продукта, используя 360 инструментов коммуникации; о силе слов, создающих тренды и бренды, а также о выстраивании стратегии модного бренда и создании связи с пользователями.
Среди докладчиков были представители экологического бренда «Bohema Clothing», производящие обувь из высококачественных веганских материалов, которые рассказывали о создании первой в мире обуви из кактуса. А владельцы платформы «VR Lookroom» выступили с лекцией о размытии границ между онлайн-покупками и покупками в автономном режиме и презентовали очки виртуальной реальности, в которых покупатель может разглядеть товар гораздо лучше, чем позволяют сегодня даже самые продвинутые картинки и 3D-модели на сайтах интернет-магазинов. Виртуальная реальность – это огромный шаг в будущее. Компания предоставляет оборудование, программы для разработки своих презентаций в области виртуальных магазинов, а также предлагает услуги программистов и разработчиков
После конгресса все экспоненты имели возможность представить свои последние коллекции на показе мод. Участвовали как профессионалы, так и студенты-искусствоведы из университетов Радома и Познани, представляющие немного другой, почти футуристический взгляд на индустрию моды.
Второй день ярмарки начался с обзорной экскурсии по выставке. Приднестровская делегация встретилась с представителями украинских, российских, белорусских и казахских компаний – участников программы Hosted Buyers.
В рамках встреч с представителями турецкой компании «Avallo textile», специализирующейся на производстве тканей для мужских рубашек и пошиве брюк, курток и костюмов, а также польскими производителями одежды «Boho-wo» и «Patrizia Aryton» достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве с фирмой ЗАО «Одема». В ходе встречи обсуждалась и возможность пошива пробных коллекций на приднестровской фабрике.
Польский бренд женской одежды «Blue shadow», представляющий стильную и уникальную одежду в стиле бохо, также заинтересован в размещении шоурума в Тирасполе.
Можно с уверенностью говорить о том, что участие в подобных ярмарках и выставках — это отличная возможность для установления новых деловых контактов и перенятия уникального опыта, который может послужить хорошим фундаментом для дальнейшего развития компании. Каждый раз, как среди экспонентов, так и посетителей, можно услышать положительные отзывы о дискуссиях и переговорах, которые приводят к успешно заключенным контрактам.